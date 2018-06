di Maria Elena Mancuso

MAROSTICA - Con la proclamazione pubblica, tenutasi ieri sera a Palazzo Baggio,A decretarlo, che si aggiudica così, oltre alla carica di sindaco, 11 dei 16 seggi che andranno a comporre il. Una consulta che per la prima volta si colora equamente di rosa e d'azzurro, con ilI seggi di maggioranza saranno quindi occupati da:(229 voti),(215 voti),(194 voti),(166 voti),(140 voti),(138 voti),(129 voti),(103 voti),(101 voti),(74 voti) e(69 voti).All', distribuiti i restanti seggi in base ai risultati delle urne. Per laSantini sindaco, che si è aggiudicata, il 29,18% del totale, siederanno in consiglio lo stesso, e, assessore ai lavori pubblici nella precedente amministrazione. Allasindaco Costa, con, il 20,98%, andranno due seggi, uno pere l'altro per, entrambi già all'opposizione nell'ultima amministrazione. L'ex sindaco, si aggiudica il seggio rimanente, grazie aiandati alla sua, che ha quindi totalizzato il 16,06 % dei voti.Nessuna indiscrezione ancora in merito all', ad eccezione di quello delche, secondo quanto dichiarato,