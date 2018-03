Slow Revolution, un nuovo turismo: via al progetto da 700 mila euro

di Maria Elena Mancuso

MAROSTICA – Due comuni, quattro microimprese eper riqualificare il territorio in nome di unParte così il progetto “”, un investimento reso possibile grazie ai fondi del bando, il gruppo di azione locale che rappresenta bena, con lo scopo di creare strategie di sviluppo condivise.Il progetto chiave, cui si lavora dale che pochi giorni fa ha ricevuto l’approvazione definitiva, vedrà il compimento,, die, progetti die nuove, per ridisegnare l’offerta turistica del territorio marosticense.”, recita il nome del progetto, ed è proprio partendo dal patrimonio paesaggistico, storico e culturale che nasce e si sviluppa Slow revolution, puntando su quegli elementi che da sempre sono la forza e la peculiarità della zona. Dal percorso lungo ilalla, dallaalla, dai luoghi dellaa alle vie dellache dall’altopiano di Asiago verso il padovano, escono dal contesto provinciale inserendosi in un quadro più ampio che ripercorre vie antiche risalenti, addirittura, all’Due gli edifici da ristrutturare con l’obiettivo di farne, collegati tra loro, e organizzati in modo da fornire servizi di base, di orientamento e assistenza, ai visitatori.l’annunciatadell’ex stazione, finanziata per. Il progetto prevede il superamento delle barriere architettoniche, l'allestimento di servizi igienici, di un bar e di sale collettive, oltre a un totem multimediale che fornirà un primo servizio di orientamento ai turisti.Ancheavrà il suo punto di accoglienza turistica grazie alla ristrutturazione dell’di via Roma, che sarà dotata dello stesso totem informativo di Marostica, dei servizi igienici e di altre aree dedicate allae ai prodotti locali, oltre a unaper le riunioni e un’aula studio per i giovani. Il progetto, che prevede una spesa complessiva di oltre, sarà finanziato per 196 mila dal Gal Montagna vicentina.Altrieuro saranno spesi, inoltre, per valorizzare econ staccionate, dissuasori d’accesso per i motoveicoli, punti di sosta e pannelli illustrativi.E nell’ambito dello stesso finanziamento,attraverso contrada Roccolo Carli, Cima del Gù e Borgo Panica, curato finora dai cittadini.Previsto, tra l’altro, anche l’aggiornamento e l’arricchimento di “”, l’, che sarà adeguata alle nuove tecnologie per ampliarne il bacino di utenza.Integrando l’interesse pubblico con l’, sono quattro le realtà che hanno deciso di investire nei servizi turistici, per i quali hanno richiesto e ottenuto dei finanziamenti all’interno dello stesso progetto. Circasuddivisi fra tre attività nell’ambito della ristorazione,, e una nuova piccola attività imprenditoriale, la, nata proprio grazie a questa iniziativa, che realizzerà un servizio di noleggio e ricarica di biciclette elettriche.