Omaggio all'artista Mirko Vucetich, in esposizione i suoi disegni

MAROSTICA - E' dedicata ai disegni dell'(Bologna 1898 - Vicenza 1975), ideatore della famosa, che verrà riproposta nella cittadina castellana nel prossimo settembre (l'evento è a cadenza biennale), una doppia mostra che sarà aperta sino al 15 luglio contemporaneamente in Romagna (anche nell'ambito della Biennale del Disegno Rimini 2018, giunta alla terza edizione) e per l'appunto nel Vicentino, al Museo Vucetich che si trova al Castello di Marostica."Quando la grafite traccia l'anima”, questo il titolo della mostra curata da Andrea Speziali, che si suddivide in due location: il Museo di Arte Povera a Sogliano al Rubicone e, come detto, il Museo Vucetich. Nella piazza adiacente alle mura trecentesche i primi giorni di settembre andrà in scena la famosa “Partita a Scacchi” pensata e prodotta da Vucetich nel 1955 e resa nota in tutto il mondo.Esposti per la prima volta le tavole preparatorie per i costumi e scenografie della prima edizione. Un’occasione unica per vivere un’esperienza a ritroso nel tempo in fantastici scenari tra Romagna e Veneto e approfondire più temi che spaziano dai manoscritti settecenteschi allo stile Art Nouveau ammirando le opere del collezionista Parenti.