MAROSTICA - Incendio a mezzanotte in via Anconetta Marostica: a fuoco una tensostruttura adibita a fienile nella quale erano riposte rotoballe di foraggio, ne sono andate distrutte 300, per un totale 1200 quintali, inoltre le fiamme hanno divorato anche un trattore. Sul posto i vigili del fuoco di Bassano e Vicenza.