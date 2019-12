"Colpo grosso" nel cantiere stradale, ma i due ladri vengono individuati

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROSTICA - Due settimane fa si sono resi responsabili deldi una, sottratti dall’interno di un cantiere addetto all’, per un danno complessivo di diverse migliaia di euro. Le indagini, subito avviate dai carabinieri della stazione di Marostica, sono partite dal sopralluogo che ha permesso il repertamento di elementi utili al proseguio delle stesse, ma nel posto sono state acquisite anche alcune testimonianze poi risultati decisive.Gli accertamenti tecnici successivamente eseguiti, hanno consentito agli uomini dell’Arma di arrivare a duedella zona, B.L., 47enne residente a Cartigliano e B.A., 36enne di Marostica. Ottenuto un decreto di perquisizione dall’autorità giudiziaria vicentina, i militari si sono recati presso le abitazioni degli indagati ed in una di esse, hanno rinvenuto tutta la merce rubata dal cantiere che quindi poteva essere restituita al legittimo proprietario. Entrambi sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di furto aggravato.