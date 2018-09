Marostica, ecco la quarta Fiera nazionale di apicoltura

di Maria Elena Mancuso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROSTICA – Torna l’appuntamento annuale con il mondo delle api e domenica 30 settembre la Città degli Scacchi si prepara a ospitare laIn programma esposizioni, mostre a tema, un convegno e tantissime attività per famiglie e bambini che animeranno la cittadina dalle 8,30 del mattino sino alle 19.Sarà la “” il tema principale di quest’edizione 2018 che, per tutto il giorno, porterà sulla scacchieradelle tante meraviglie artigianali e agroalimentari che derivano dall’apicoltura. Dal polline ai cosmetici, passando per i liquori, i dolci e le piante mellifere, quelle cioè, in grado, col nettare dei propri fiori, di fornire abbondante nutrimento alle api.Nelle sale del Castello Inferiore sarà possibile visitare la“Opere d’api” firmata da Mario Bordin e Giovanni Oscar Urso.Tante poi le attività per quanti vorranno conoscere meglio quest’affascinante universo di arnie e miele. Alle 11 e alle 16 si terranno infatti degli incontri di, a cura dell’Associazione apicoltori Marostica. Dalle 10 del mattino in programma attività di “” per bambini e famiglie, a cura di “Orienteering Bassano 1982 Asd”, mentre al mattino dalle 10 alle 12, e nel pomeriggio dalle 15 alle 18, al Palazzo del Doglione ci sarannoSarà l’Opificio, infine, la sede del. L’incontro, cui prenderanno parte esperti, produttori e ricercatori, inizierà alle 8,30 del mattino, andrà avanti per l’intera mattinata, e saràLa manifestazione è organizzata dall’, in collaborazione con il Comune scaligero.Per informazioni e approfondimenti consultare la pagina Facebook “Apicoltori Marostica” o scrivere all’indirizzo email apicoltori.marostica@gmail.com.