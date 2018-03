Marito violento colpisce più volte la moglie con un mattone: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASSANO DEL GRAPPA - Aggredisce in casa la moglie con une fugge per rendersi: preso e arrestato è stato condannato ai domiciliari, con la moglie costretta, con i tre figli, a rifugiarsi in una struttura protetta. Nuovo caso di violenza su una donna, protagonista un marito che non accetta la separazione. Martedì gli agenti deldopo circa un mese di ricerche hanno individuato in centro città e arrestato, 44 anni, bassanese senza fissa dimora, noto alle forze di polizia.di atti persecutori reiterati, lesioni aggravate in concorso, violazione di domicilio e porto di oggetti atti a offendere. Per la moglie di 45 anni, tre figli, residente nel comprensorio, dovrebbe essere finito un incubo iniziato da circa un anno, da quandoper le sua continue vessazioni e violenze, segnalate con denunce,per timore di ritorsioni. L’epilogo della storia familiare è datato: in centro storico Aramis Floriani avrebbe affrontato la moglie a calci e pugni. Un’aggressione costata una denuncia all’uomo che ha reagito con una spedizione punitiva: con quattro parenti ha fatto irruzione nella casa coniugale eha colpito più volte la moglie per uscire e rendersi irreperibile, fino a ieri l’altro quando è stato arrestato. Nel processo per direttissima l’uomo è stato condannato agli arresti domiciliari,. La moglie con i tre figli è stata accompagnata in una struttura protetta.