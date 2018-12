Controlli su una banda di ragazzi: due trovati con marijuana

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - La polizia locale berica in unpoco dopo le 17 di sabato è intervenuta all’interno del parcheggio Canove, per identificare undiallegramente seduti sulla scalinata in ferro. Unasegnalata da un pensionato per sospetto consumo di. Nell’azione di controllo gli agenti intervenuti, alcuni in borghese e con due pattuglie, hanno trovato una ragazza di 16 anni e un ragazzo di 18, entrambi italiani, in possesso di. Entrambi sono stati accompagnati al comando di stradella Soccorso Soccorsetto per gli accertamenti di rito e le conseguenti segnalazioni all’autorità giudiziaria.