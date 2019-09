Premio per il motorismo storico al Presidente del Senato Casellati

VICENZA - La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati ha ricevuto a Vicenza il premio Automotoclub storico italiano) per il motorismo storico, che le è stato assegnato in occasione della Giornata nazionale del veicolo d'epoca. Al settore, che mobilita in Italia un giro d'affari di circa due miliardi, il Senato aveva dedicato lo scorso anno un convegno sul futuro del motorismo storico italiano. Casellati, ringraziando il presidente dell'Asi Alberto Scuro, ha espresso la propria soddisfazione per il premio alla luce - ha detto - «di una passione familiare che si tramanda di generazione in generazione». La presidente di Palazzo Madama ha quindi sottolineato come per l'Italia il motorismo d'epoca rappresenti «un patrimonio storico, culturale, tecnologico e artistico che davvero non ha pari al mondo. È la voce - ha aggiunto - di un eccezionale settore della nostra economia che, nelle sue tante declinazioni, è in grado di generare ricchezza per oltre 2 miliardi di euro. Numeri ragguardevoli, così come ragguardevole è la complessità e la varietà di tutta la filiera che ruota attorno al motorismo storico». «Una ricchezza - ha concluso Casellati - che oggi sta animando 100 piazze italiane con raduni, mostre, convegni ed eventi più vari, in un unico immenso museo diffuso su tutto il territorio nazionale».

