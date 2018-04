Il velista disabile salpa da Venezia per la traversata d'Italia in solitaria

Pochi giorni ancora e l’impresa solitaria di Marco Rossato, 43 anni, di Vicenza, velista con disabilità motoria (è in carozzina a seguito di un incidente stradale avuto nel 2001) e 20 anni di esperienza, prenderà il largo: il 22 aprile partirà dall’Arsenale di Venezia con il suo trimarano Dragonfly 800 toccando 63 tappe e portando in giro per l’Italia il progetto TRI sail4all promosso dall'associazione "I timonieri sbandati": l'arrivo è previsto a Genova per il salone nautico nella seconda metà di settembre. Rossato racconta:

Ad accompagnare il viaggio in barca ci sarà via terra anche un camper attrezzato. Il viaggio in solitaria da Nord a Sud ha tre obiettivi fondamentali: rilevare e verificare l’accessibilità dei porti italiani, diffondere i principi della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, lottare per una patente nautica uguale per tutti dove non ci siano restrizioni e limiti.

«Mi alleno tutti i giorni per passione e perchè insegno vela ai ragazzi alla scuola diLa barca bisogna viverla, conoscerla, saper ascoltarne i rumori. E' la mia prima avventura in solitaria. E' anche una preparazione per l'obiettivo principale:in solitaria partecipando ad un regata in programma per il 2021».