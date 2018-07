E' morta la 53enne investita in A4 dalla Volvo dell'attore Marco Paolini

È deceduta Alessandra Lighezzolo, la 53enne di Arzignano che era ricoverata da martedì all'ospedale Borgo Trento di Verona in seguito all'incidente sulla A4 causato da un'auto guidata dall'attore Marco Paolini. E' stata valutata la morte cerebrale della paziente e poi è sopravvenuto il decesso.



Il 62enne bellunese Paolini, che stava rientrando a bordo della sua Volvo nella casa di Dolo (Ve), ha causato il tamponamento della Fiat 500 su cui si trovavano la donna ed un'amica, è ora indagato per omicidio colposo.



Alessandra Lighezzolo lascia il marito Massimo e due figli. Ad Arzignano conduceva un negozio per bambini, era una delle rappresentanti più attive della Confcommercio. In tanti si sono stretti attorno alla famiglia; tantissimi anche i messaggi di cordoglio che continuano ad essere postati sui social.



Nello stesso nosocomio veronese è invece deceduta oggi un'altra donna coinvolta sempre in un tamponamento avvenuto ieri a Verona, ma sulla A22, nei pressi di Affi.



