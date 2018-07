© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sergio Marchionne è stato uno dei manager più brillanti e di successo dai giorni del leggendario Henry Ford». Questo l'omaggio che il presidente statunitense Donald Trump ha rivolto all'amministratore delegato di Fca morto ieri a Zurigo a 66 anni. «È stato un onore per me aver potuto conoscere Sergio come presidente degli Stati Uniti», il commento.LEGGI ANCHEOggi intanto in Borsa i titoli della casa automibilistica tornano a salire dopo il tonfo di ieri (-15%), giorno del debutto del sostituto di Marchionne, Mike Manley. Le azioni Fca in avvio salgono del 4% a 14,6 euro. Il titolo guida il listino e trascina tutta la galassia del Lingotto: la Ferrari sale dell'1,4% a 113,5 euro, bene anche Exor (+1,8%) e Cnh (+1,5%).«È accaduto, purtroppo, quello che temevamo. Sergio, l'uomo e l'amico, se n'è andato», ha annunciato mercoledì mattina il presidente John Elkann. Accanto a Marchionne, ricoverato da fine giugno nell'Ospedale Universitario di Zurigo, la compagna Manuela Battezzato e i figli Alessio e Tyler, che in queste settimane sono sempre rimasti al suo fianco. L'ultimo saluto a Marchionne sarà in forma strettamente privata. Il manager verrà ricordato dalle aziende del gruppo a settembre in due distinti momenti, con due cerimonie, una a Torino e una ad Auburn Hills, negli Stati Uniti.La morte del manager è avvenuta per attacco cardiaco, nella clinica di Zurigo dove, come ha raccontato Fca nei comunicati ufficiali, era stato sottoposto a un intervento alla spalla destra. Complicazioni «inattese» hanno portato a un arresto cardiaco. Portato in rianimazione, non era attaccato alle macchine in modo sistematico. Lì ha avuto un nuovo attacco cardiaco che lo ha portato a morte naturale.