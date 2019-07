«Bidoni dell'umido usati per abbandonare in strada scarti alimentari»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MARANO VICENTINO - Scarti di lavorazione alimentare abbandonati in strada nei bidoni per l'umido (rotti, per altro): è questa la denuncia fatta dal comitato Marano Pulita."La scorsa settimana è stato effettuato uno, con, inUn'azione inusuale e molto grave, per come sono stati utilizzati io. I contenitori riportati nelle foto si trovano precisamente in via Progresso, ma anche quello posto in via Maso è stato riempito con lo stesso materiale. Si trattava di un'impasto a base di acqua e farina. E' chiaro che chi ha compiuto queste azioni era in possesso della chiavetta adatta ad aprire i bidoni stessi. La massa ed il peso del materiale sversato hanno letteralmente distrutto i contenitori, favorendo la fuoriuscita dell'impasto direttamente sull'asfalto. Sono state avvisate le autorità competenti e successivamente gli addetti alla raccolta dei rifiuti hanno prelevato i bidoni rotti, che sono stati sostituiti con altri di nuovi. Dunque questo atto di inciviltà ha avuto anche un costo, non certo irrilevante per le casse comunali. Un motivo in più, questo, per inasprire la lotta agli scarichi selvaggi".