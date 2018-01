Donna accoltellata, fermato il convivente che era fuggito con la figlia di 6 anni

È stato bloccato e arrestato dai carabinieri nel mantovano l'uomo di 38 anni che ieri sera, dopo aver accoltellato la convivente ad Altavilla Vicentina, era fuggito in auto prendendo con sè la figlioletta di 6 anni. I carabinieri di Vicenza lo hanno bloccato a Bagnolo San Vito (Mantova). La bambina, che aveva la febbre, è in buone condizioni, ed è stata portata per precauzione in ospedale. L'uomo, Raffaele Busiello, di origini campane, verrà trasferito tra breve a Vicenza.



L'uomo è stato individuato nella tarda mattinata da una pattuglia della polizia locale di Bagnolo San Vito (Mantova), che ha notato la vettura impantanata sul ciglio di una strada senza sbocchi. Grazie all'allerta lanciata ieri sera dai carabinieri di Vicenza a tutte le forze dell'ordine, con modello e la targa della Golf, l'auto è stata riconosciuta e l'uomo, che si trovava a bordo con la figlioletta di 6 anni, è stato fermato, anche con l'ausilio dei carabinieri di Bagnolo. I militari hanno immediatamente informato i colleghi vicentini. Sul posto si sono subito recati i militari del Nucleo investigativo del comando provinciale di Vicenza, che hanno preso in consegna Busiello, poi condotto nel capoluogo berico. Ulteriori decisioni saranno prese in accordo con il pubblico ministero della Procura di Vicenza che sta coordinando l'indagine, Hans Roderich Blattner. La figlia dell'uomo sta bene: dopo aver passato l'intera notte e la mattinata con il padre al freddo, è stata condotta precauzionalmente presso l'ospedale locale e verrà affidata ad alcuni familiari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA