Mamma musulmana picchia la figlia che vuole vivere all'occidentale

VICENZA – Una mamma pakistana di 37 anni, residente in città, in settimana ha patteggiato in tribunaleperin famiglia e lesioni nei confronti della. Come riporta il Giornale di Vicenza la pena è sospesa: la donna ha iniziato con gli assistenti sociali un percorso di responsabilizzazione per comprendere gli errori compiuti e riconciliarsi con la figlia di 16 anni che dallo scorso agosto vive in una struttura protetta.Secondo l’accusa la donna avrebbela figlia per circa quattro anni, dal 2013 quando aveva 12 anni, perché: uscire da casa, frequentare gli amici e portare i capelli lunghi. Dila mamma ha cercato di imporre alla figlia,, la. La vicenda è emersa quando la ragazzina ha trovato il coraggio di raccontare i soprusi a scuola, agli insegnanti che hanno informato le forze dell’ordine. Dopo i dovuti accertamenti lo scorso agosto la ragazza è stata trasferita in una struttura protetta, dove si trova a oggi, e la mamma processata.