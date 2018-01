Mamma di tre figli morta in ospedale, la procura apre un'inchiesta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - La procura della Repubblica hasulla morte di, la 45enne di Sarcedo, madre di tre figli, deceduta il 30 dicembre al San Bortolo di Vicenza, il giorno dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso dell’ospedale di Santorso, dove si era recata con i sintomi che sembravano quelli dell’influenza. Come riporta il Giornale di Vicenza il sostituto procuratore Hans Roderich Blattner ha incaricato la polizia giudiziaria ache hanno seguito clinicamente la donna sia nel primo ricovero di venerdì 29 dicembre a Santorso che nel secondo di sabato 30 a Santorso con rapido trasferimento a quello di Vicenza. L’inchiesta della procura intende accertareda quando Monica Scalzolaro è stata dimessa da Santorso fino al rientro nello stesso ospedale per essere trasferita d’urgenza a Vicenza. La procura vuole capire se i medici che l’hanno presa in cura hannoil previsto protocollo medico. Ai medici di Santorso potrebbe arrivare unper consentire loro, tramite i rispettivi legali, di partecipare all’sulla salma di Monica Scalzolaro.Sulla triste vicenda è intervenuto anche il presidente della Regione,. «Rivolgo alla famiglia della signora Monica le mie condoglianze e garantisco la disponibilità totale della Regione, nelle sue diverse articolazioni sanitarie, a dare ogni contributo e informazione utili a chiarire le circostanze di questa tragica scomparsa. Ho dato mandato alla nostra Direzione Generale Regionale della Sanità perché si attivi in ogni sede opportuna per mettere a disposizione della famiglia ogni elemento utile per definire l’esatta dinamica dell’assistenza erogata alla sua congiunta».