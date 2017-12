«Sei tu il padre»: mamma modella contro l'ex fidanzato poliziotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Un bimbo dell’età di 13 mesi, figlio di unadi 28anni che per la sua bellezza ha vinto più fasce in concorsi di bellezza,: un. Al 99,99% è lui il, scoperto con l’eseguito dopo che il tribunale ha aperto a suo carico una, su istanza della mamma del bimbo, sua ex fidanzata. La delicata questione, confermata dall’che con le colleghe Simona Siotto e Paola Ragazzo difendono la modella, riguarda una sua storia d’amore con un poliziotto. I due hanno convissuto quattro mesi nel 2016: una relazione segnata da offese, litigi e botte, conclusa conincrociate per stalking e lesioni. Il poliziottonato nel novembre 2016, ma il test del Dna ha confermato la sua paternità e dopo la sentenza del tribunale dovrà impegnarsi al suo mantenimento.