Quarantenne uccisa dal male in 3 giorni da una forte forma influenzale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASSOLA - La comunità èper la repentina scomparsa di, 41enne mamma di due bambini di 10 e 7 anni, stroncata in 3 giorni dalle complicazioni di un. La signora il 30 dicembre era stata accompagnata dal marito Alessandro Costa al pronto soccorso dell’ospedale di Bassano, con sintomi influenzali e difficoltà respiratorie: sottoposta con esito negativo aera stata dimessa.Nelle successive ore la situazione è precipitata e Monica Fiorese èper una seconda radiografia che ha evidenziato una, con immediato ricovero e successivo trasferimento in rianimazione. Dove, pur con le cure sanitarie, è. Monica Fiorese era molto conosciuta in paese, insegnante di sostegno in più scuole del bassanese era catechista nella parrocchia di San Giuseppe, dove alle 10 di domani. Nella stessa chiesa alle 20 disarà recitata un veglia di preghiera. Sposata da 11 anni la signora oltre al marito Alessandro Costa ha lasciato i figli Sara di 10 anni e Filippo di 7.