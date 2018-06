Tre bimbe picchiate dalla mamma: trasferite in una struttura protetta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Storia di degrado e violenza in famiglia in città, forse sì. La procura della Repubblica ha avviato un’indagine su unadi 37 anni, residente in un Comune dell’hinterland, con l’ipotesi dinei confronti delleSposata giovanissima e lasciata dal marito dal quale ha avuto la prima figlia, come riporta il Giornale di Vicenza la signora ha convissuto per alcuni anni con un africano per esserecon le due figlie più piccole. Ine la donna avrebbe sfogato il proprio malessere sulle bimbe, con: qualche volta sarebbero andate a letto senza cena. I servizi sociali del Comune di residenza venuti a conoscenza del disagio della signora hanno segnalato la situazione alle forze dell’ordine. La procura ha avviato un’indaginei maltrattamenti in famiglia e per il momento ha disposto il trasferimento delle tre ragazzine in una struttura protetta, con l’assenso della mamma.