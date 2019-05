Maltempo, la città finisce sott'acqua: «I tombini sono sempre intasati»

di Roberto Cervellin

VICENZA - «Utile segnalare la strada quando è già allagata. Bisogna lavorare sullanon sulle emergenze».Ildel weekend ha provocato moltidel capoluogo berico. Diversi gli allagamenti dihanno monitorato il territorio per tutta la notte tra domenica 19 e lunedì 20 maggio. Il livello delsta lentamente scendendo, ma l'allerta maltempo resta, se non altro per le previsioni meteorologiche che annunciano nuoveA finire sott'acqua sono stati il tratto verso Bertesina di, la zonai, quella di, se ildi Colombaretta. Allagato ancheSul banco degli imputatiche, intasate, hanno bloccato il deflusso dell'acqua. Di qui la corsa contro il tempo per pulirle. Nel frattempo in via Fusinieri e a Cul de Ola la situazione sembra tornata alla normalità, ma le polemiche non si placano. «I tombini in via Riello e via Visonà sono sempre ostruiti», denuncia un cittadino. «Non si poteva intervenire prima? - chiede un altro - I fossati erano pieni di erba, immondizia e detriti».