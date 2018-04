Seduto a guardare il panorama, ha un malore: cade sulle rocce

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Un 51enne D.D.A. di Dueville ieri mattina ha rischiato la vita: salito in vetta a, sul monte Novegno, si è seduto per ammirare il panorama, ma al momento di rialzarsi per un malore è. Da solo, dolorante e, l’uomo è riuscito a raggiungere il vicino rifugio con il gestore alle 13.15 a chiamare il 118.Una squadra del, prima con un fuoristrada e poi a piedi, ha raggiunto l’escursionista al rifugio. Per le serie condizioni del 51enne, dolorante alla schiena, al bacino e alle gambe e con contusioni al volto è intervenuto l'con i sanitari a prestare le prime cure all'infortunato per trasportarlo poi all'ospedale Alto Vicentino di Santorso per le cure del caso.