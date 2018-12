Malore mentre guida: si accascia e muore. La moglie al suo fianco

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

THIENE - Tragedia della strada attorno alle 22.30 di ieri 16 dicembre lungo: il 62enneresidente a Lugo Vicentino alla guida della propria auto, con la, nel rientrare a casa è stato colto da, ha sterzato a sinistra, invaso l’opposta corsia esi è appoggiato contro i tabelloni pubblicitari. La moglie ha chiamato il 118.I sanitari giunti sul posto nulla hanno potuto se non constatare ile soccorrere la donna apparsa in stato di choc. Per i rilevi del sinistro è intervenuta una pattuglia della polizia locale Nordest Vicentino. La donna è uscita praticamente illesa, fortunatamente l’uomo quando ha sbandato l’opposta corsia di marcia era vuota da mezzi in transito.