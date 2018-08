Colta da malore in casa: salvata grazie al vicino

di Vittorino Bernardi

THIENE - Una signora di 73 anni che vive da sola in via Nino Bixio deve (probabilmente) la vita alladi un vicino di casa. Ieri, 24 agosto, preoccupato dal fatto di non udire da diverse ore rumori provenire dall’appartamento della, un vicino (già collega di lavoro) ha telefonato a parenti e conoscenti e chiesto notizie della donna. Roso dal dubbio che l’anziana potesse trovarsi in casa in condizioni critiche, o peggio, alleha telefonato al centralino dellaNordest Vicentino. Gli agenti della pattuglia giunta sul posto hanno notato dalla serratura della porta d’ingresso la luce accesa in una delle stanze. A un controllola finestra del bagno i militari del comandante Giovanni Scarpellini sono entrati nell'abitazione e trovato la donnadel salotto in. Rapido è stato l’intervento dei sanitari del Suem che hanno ricoverato l’anziana all’ospedale di Santorso in prognosi riservata per infarto e per delle lesioni subite nella caduta.