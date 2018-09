Protesta contro l'arrivo dei migranti della Diciotti: esposto striscione sul Duomo

di Luca Pozza

MALO - Nei giorni scorsi lasi è detta disponibile ad accogliere alcuni dei migranti della nave Diciotti, ma non tutti sembrano essere d'accordo. La notte scorsa in uno dei lati del Duomo di Malo, una delle strutture che potrebbe ospitare gli stranieri, è stato appeso un lungo striscione dal titolo "Teorema solidarietà: Diciotti = 4x35 €", che poi in mattinata è stato rimosso.Il gesto è stato rivendicato nella stessa mattinata odierna dal, che nel proprio profilo facebook, oltre alla foto pubblicata qui sopra, ha anche postato una lunga poesia che comincia con queste frasi: «Dalla Diciotti son sbarcati quattro ragazzoni e pronto li accoglierà don Tassoni (il parroco della locale parrocchia, ndr.). E se a Malo qualcuno mugugnerà, il don dal pulpito i suoi strali lancerà: “Son solo quattro, noi siam già rodati, vedrete che presto saranno integrati"».«Ieri sera - spiegano i promotori del Movimento Italia Sociale Vicenza nello stesso sito facebook - abbiamo lasciato presso il Duomo di Malo testimonianza dell'apprezzamento nostro e della comunità tutta per i sermoni e l'operato di don Giuseppe Tassoni in ambito accoglienza».