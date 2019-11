Manutentore vola da un'altezza di 5 metri: è in condizioni disperate

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MALO - Sonodi un, specializzato nella manutenzione di pannelli fotovoltaici, coinvolto oggi in un gravissimo infortunio di lavoro avvenuto all'interno dell'azienda Marmi De Marchi a Malo, in via Barsanti. Per cause in corso di accertamento l'uomo, dipendente di una ditta esterna, è caduto da un'altezza di cinque metri mentre stava lavorando sul tetto del capannone principale, proprio con lo scopo di sistemare un pannello. A provocare la rovinosa caduta sarebbe stato un cedimento improvviso della copertura.Dopo l', subito soccorsi in suo aiuto, immediato l'intervento del Suem 118, in cui sanitari gli hanno prestato le prime cure,. Viste le gravissime condizioni sul posto è stato fatto intervenire anche l'elisoccorso, ma a causa dei numerosi politraumatismi non è stato possibile caricare il tecnico sul velivolo. I medici l'hanno quindi stabilizzato all'interno dell'ambulanza per poi procedere al ricovero all'ospedale Alto Vicentino di Santorso, dove è stato subito dirottato nel reparto di rianimazione. Sul posto per i rilievi i carabinieri di Malo e il personale dello Spisal, oltre ad una squadra dei vigili del fuoco.