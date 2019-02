Fiamme nello scantinato di una palazzina: evacuata una famiglia

di Vittorino Bernardi

MALO - Paura questa mattina, 10 febbraio, perresidenti in una palazzina di via Vittorio Veneto per undivampato all’interno dello scantinato in comune.per i danni all'abitazione. Alle 6.30con due automezzi sono intervenuti i vigili del fuoco di Schio che hanno spento il rogo, evitando il coinvolgimento degli appartamenti sovrastanti, con i residenti usciti in strada. Le fiamme hanno bruciato le masserizie depositate nello scantinato e il fumo prodotto ha invaso e annerito l’intero vano scale.fino al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco. Sul posto è intervenuto anche il personale dell’ufficio Tecnico del Comune per verificare i danni alle strutture dello scantinato. Le operazioni di messa in sicurezza della palazzina da parte dei vigili del fuoco si sono protratte fino alle 10.30 circa.