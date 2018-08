Malata e incinta: rifiuta le cure. Il bimbo nasce e lei va in coma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASIAGO -: è straordinaria la storia della maternità dell’asiaghese, personaggio pubblico, food blogger, consulente enogastronomica per grandi eventi e sommelier. Colpita da una patologia che ha ridotto la sua mobilità Carol Agostini con sua grande gioia è entrata ine per portarla a termine haai farmaci abituali per non compromettere la salute del feto, coscia dei rischi per la sua salute. L’per il figlio in arrivo è stato più forte delladi peggiorare la propria salute, o peggio. Come riporta il Giornale di Vicenza la food blogger il 22 agosto ha partorito in stato di coma un bambino, in una, dopo 9 ore di travaglio. Dopo la nascita dila mamma è stata trasferita nel reparto di rianimazione per essere continuamente monitorata. Da qualche giorno, condei familiari che la vegliano costantemente, Carol Agostini si svegliata dal coma e ha iniziato a parlare e la sua mobilità fisica sta reagendo. La speranza dei familiari e degli amici è che tra qualche giorno possa essere trasferita nel reparto di neurologia eil suo Fabrizio Dino.