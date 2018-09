Magnolia secolare cade su una pista pedonale: sfiorata la tragedia

di Vittorino Bernardi

VICENZA - Tragedia, oggi sabato 8 settembre annualeper i vicentini, a Campo Marzio dove nella notte da una proprietà privata lungo il percorso ciclo-pedonale di accesso al parco da viale Eretenio si è abbattuta una magnolia secolare alta oltre. Non risultano feriti, grazie all’orario notturno. In mattinata sul posto sono intervenutedella stazione cittadina che con l’ausilio dell’autoscala in unhanno tagliato a pezzi il grande albero e liberato così la pista ciclopedonale in uso ai pellegrini, che oggisi recano numerosi nella basilica di Monte Berico pera festa degli “Oto”.