Donna di 73 anni cade nel sentiero, forte trauma sacrale: è in ospedale

di Luca Pozza

LUSIANA - Momenti di paura oggi pomeriggio, attorno alle 14.30, per un'escursionista di 73 anni che, mentre faceva una passeggiata poco fuori dell'abitato di Lusiana, è caduta su un sentiero, riportando un forte trauma sacrale. Dopo la richiesta di soccorsi alle forze dell'ordine il 118 di Vicenza ha allertato il Soccorso alpino di Asiago, che si è subito attivato.Un soccorritore del posto ha subito raggiunto l'infortunata, che era a una decina di metri dalla sede stradale e ha poi aiutato il personale sanitario a caricarla nell'ambulanza, partita poi in direzione dell'ospedale di Asiago. Sottoposta a controlli le sue condizioni non destano preoccupazioni.