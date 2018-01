Vento forte, tragedia nel bosco: pensionato ucciso da un tronco

di Luca Pozza

LUSIANA -di oggi, poco prima delle 15, a. Un uomo di 60 anni, Domenico Stella, residente del luogo e pensionato da qualche anno, è stato travolto da un tronco di grosso fusto, che l'ha colpito in pieno: nonostante i tentativi di rianimazione, da parte del Suem 118, intervenuti sul posto, per luiIn base a una prima ricostruzione la vittima, stava lavorando assieme al fratello in una, nella frazione di Vitarolo, in via Marchi, con l'obiettivo di fare legna. L'uomo stava tagliando delle piante quando è stato, per cause in corso di accertamento, dal tronco: dopo essere stato investito, il boscaiolo è precipitato qualche metro più in basso, rimanendo schiacciato sotto il grosso fusto. Al momento della tragedia spirava un forte vento, quindi, secondo i rilievi dei carabinieri della stazione di Lusiana, non è escluso che in qualche modo la pianta, durante la caduta, possa avere cambiato direzione, finendo con il colpire in pieno il boscaiolo.Sul posto - una zona molto scoscesa e impervia - sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Vicenza, impegnati nel recupero del corpo assieme ai volontari del soccorso alpino: insieme hanno poi trasportato la barella sino alla strada e affidata la salma alle pompe funebri. Per garantireera stato allertato anche un elicottero dello stesso Suem 118, che però non ha potuto atterrare a causa proprio del forte vento in zona: a quel punto è stato "verricellato" a terra uno dei sanitari, che ha potuto solo constatare il decesso dell'uomo.