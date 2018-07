Trovato senza vita il pensionato di Lusiana: era caduto in un dirupo

di Luca Pozza

LUSIANA - È statoil cadavere di, il, di cui non si avevano più notizie dalla settimana scorsa, più precisamente da giovedì 12 luglio, quando era stato visto, attorno alle 19, l'ultima volta vicino alla chiesetta dell'emigrante a Velo diretto verso casa. Le ricerche questa mattina si sono concentrate nel punto indicato ieri sera da un', sopra una valle ripida e di vegetazione intricata, a un chilometro e mezzo di distanza circa da dove era stato visto l'ultima volta.Due squadre hanno iniziato a discendere lungo la valle del Chiavone Bianco. Attorno alle 10.40 è stato rinvenuto il portafogli dell'anziano e le due squadre sono state fatte confluire in quel punto e da lì hanno proseguito sulla verticale finché non lo hanno ritrovato. Avuto il nulla osta per la rimozione, lae i soccorritori stanno provvedendo al suo recupero. Da una prima ricostruzione, arrivato a Contrada Brunelli, l'anziano ha proseguito lungo uno dei sentieri per tagliare verso casa. Ma durante il percorso si è perso ed è sceso lungo la ripida valletta dove ha perso la vita.In questi giorni alle ricerche hanno partecipato i volontari del Soccorso alpino di Asiago, Arsiero, Verona, Padova, il Soccorso speleologico, i vigili del fuoco, l'Associazione nazionale carabinieri, i carabinieri forestali e la Protezione civile.