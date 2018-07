Pensionato non fa ritorno a casa: ricerche tra boschi e dirupi

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LUSIANA - C'è, nella, dove unnon dà più notizie di sè, dalla serata di giovedì, quando non ha fatto ritorno a casa dopo una. Giovanni Covolo, questo il suo nome, residente del posto, è stato visto l'ultima volta intorno alle 17, dopo che alcuni testimoni hanno detto di averlo incontrato mentre passeggiava in direzione della chiesetta dell'Emigrante di Velo.I soccorsi sono scattati già dalla serata di giovedì, con in prima linea ie gli, ai quali si sono aggiunti anche i vigili del fuoco e i forestali, ma anche altri volontari: il pensionato viene cercato lungo i dirupi e nei boschi tra le frazioni di Pilastro e Velo, in zone molto impervie. Sino alla serata di venerdì le ricerche non avevano dato alcun esito.