Lupi, rane e chiocciole extralarge: il palazzo “invaso” dagli animali

di Roberto Cervellin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Undi grandi dimensioni. Unadi colore rosa. Ma anche unextralarge. Tutti all'interno di un museo che ha nellee nellei suoi cavalli di battaglia.Possibile? Certo, dal momento chepalazzosede vicentina diospita le installazioni d'arte contemporanea realizzate del movimento dellafondato oltre vent'anni fa da un gruppo di artisti italiani. L'iniziativa, che rientra negli eventi legati alpromosso da Abi, ha come protagonisti 30 grandi animali inOgnuno nasconde unaIl lupo e il suricato, per esempio, simboli di forza, diventano allo stesso tempo visitatori e guardiani. La chiocciola e la rana, invece, aggiungono un tocco fiabesco agli ambienti.L'evento ha anche una finalità benefica. Nel bookshop del museo si può acquistare una delle- piccole rondini o rane colorate - messe a disposizione dagli artisti di Cracking Art. Il ricavato sarà devoluto all'associazione, che da anni sostiene la biblioteca cittadina. In particolare verrà finanziato il progetto di restauro dellamanoscritto della fine del Duecento.