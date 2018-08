Vitella sbranata dai lupi sull'Altopiano: in una stagione uccisi 170 capi

di Roberto Cervellin

ASIAGO - Camosci, mufloni e ora le mucche. Sull'si allunga la lista delleL'ultima bestia, in ordine di tempo, a finire nelle loro fauci è stata una. E' successo in questi giorni a. Gli animali sbranati dall'inizio della stagione sonoTra i pascoli dei Sette Comuni è ormai emergenza. «Abbiamo paura - denuncia, direttore di Confagricoltura Vicenza - Siamo sempre più indifesi di fronte a un problema insostenibile». Glidei lupi, in effetti, sembrano sempre più frequenti. Poco prima di Ferragosto aun branco aveva inseguito e ucciso unLasi è impegnata a coprire i costi pere a contribuire all'adozione di sistemi di protezione del bestiame, come la presenza di vigilanti nelle malghe e sui pascoli. Ma per Confagricoltura, recinzioni e cani destinati alla protezione delle greggiLa vitella uccisa, rincara l'associazione, ha messo in ginocchio un'azienda agricola. «In aprile avevamo espresso la nostra preoccupazione per la presenza del lupo sull'Altopiano. Continuiamo a subire danni e».