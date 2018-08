"Festa dei Oto", luna park blindato: arriva il presidio della Polizia

di Roberto Cervellin

VICENZA - Inarrivano le, ma anche il. Quello della, che avrà il compito di tenere lontani spacciatori e balordi.Sarà un luna parkquello che,, troverà posto di fronte alla stazione di Vicenza. In vista della festa patronale dell'8 settembre - la tradizionale- l'area sarà controllata da una pattuglia. Attiva, interverrà in caso di necessità e aumentrà la percezione di sicurezza in un polmone verde spesso al centro di risse e polemiche per il suoMa c'è di più. «La vigilanza non può ricadere solo sulla polizia locale - osserva il sindaco- Ho chiesto e ottenuto dal prefetto rassicurazioni in merito all'azione di supporto che ledaranno alla nostra attività, sia durante l'orario di presenza degli agenti comunali che di notte».le attrazioni che, fino al 16 settembre, faranno divertire i vicentini. Ma sul web la sperimentazione voluta dal primo cittadino suscita diverse reazioni. «Si trascura ladove è aumentata la delinquenza», commentano sulla pagina Fb del Comune. «E' una misura che non serve a nulla - osserva qualcun altro - Lasi posta e poi torna».