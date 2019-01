Mangiano, non pagano e picchiano il titolare: rissa al kebab, 3 denunce

di Luca Pozza

LONIGO - Dopo aver consumato del cibo si sono, ripresentandosi in un secondo momento nello stesso locale, denominato, pretendendo di consumare nuovamente, ancora senza soldi. Al rifiuto del titolare, i due clienti lo hanno minacciato arrivando a percuoterlo ripetutamente. Quest'ultimo, a sua volta, ha reagito causando lesioni (prognosi di 7 giorni) ad uno dei due, che è finito al pronto soccorso dell’ospedale civile di Arzignano. L'episodio è accaduto nella serata di ieri inI carabinieri della stazione di Noventa Vicentina e del radiomobile di Vicenza, dopo la chiamata al 112 di altri avventori, sono intervenuti presso l’esercizio pubblico appurando che il titolare del locale, H.M., 42enne originario del Bangladesh, residente a Lonigo, aveva avuto un diverbio con due avventori marocchini, S.E.G., 31 anni, in Italia senza fissa dimora, e Y.I., 28enne domiciliato a Cologna Veneta (Verona), entrambiL’attività di indagine si è conclusa con la denuncia dei tre, in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, per il reato di rissa, ma i due cittadini marocchini anche per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.