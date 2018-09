Uccide la moglie con la pistola e poi fugge: caccia al killer

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LONIGO - Dramma familiare questa mattina, poco prima delle 8.30, a Madonna di Lonigo, in via Campistorti. Secondo le prime informazioni una donna è stata uccisa all'interno della sua abitazione: a colpirla mortalmente sarebbe stato il marito che si è poi dato alla fuga e ora è ricercato dalle forze dell'ordine.Diversi residenti, che abitano vicino, hanno udito i colpi d'arma da fuoco, almeno tre stando alle prime testimonianze. Immediato l'allarme al 112 e l'arrivo sul posto delle pattuglie dei carabinieri, che si sono subito messe sulle tracce dell'uomo, che potrebbe essere ancora in zona e soprattutto armato.*** In aggiornamento