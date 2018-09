Cade dal trattore, schiacciato dal rimorchio: morto 60enne veronese

di Luca Pozza

LONIGO -all'interno di un vigneto nel, in via Lore 17. A perdere la vita unP.P., residente a, impegnato nella vendemmia, caduto dal trattore e poi finito sotto il rimorchio che trainava. Dopo l'allarme, lanciato attorno alle 15.30, sul posto si sono precipitati idel locale distaccamento che hanno raggiunto la vigna e con l’uso di cuscini sollevatori ad aria hanno estratto l’uomo da sotto il carro.Nonostante i soccorsi ilha dovuto constatare la morte dell'agricoltore, che era al lavoro nelle vigne della moglie. A dare l’allarme una delle figlie che si è accorta del trattore finito contro un ostacolo fisso e le cui ruote continuavano a girare, tanto da aver scavato un solco nella terra, fino ad arrivare agli assi del mezzo. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.Le cause dell’sono al vaglio dello Spisal e dei carabinieri, che stanno svolgendo le indagini. Secondo una prima ricostruzione da parte degli uomini dell'Arma il 60enne senza avvedersene ha colpito con il capo un cavo in acciaio, collocato alle estremità di due filari, perdendo l’equilibrio e cadendo all'indietro, per poi finire sotto al mezzo agricolo da lui stesso guidato.