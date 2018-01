Paura in conceria: operaio con la mano nel macchinario, è grave

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LONIGO -questa mattina all'interno della Tirrena Lavorazione Pelli srl, un’azienda di trattamento pelle con sede in via dell’Artigianato 30 a Lonigo. Attorno alle 7.30 i proprietari della conceria hannodopo che un, è rimasto incastrato su un nastro trasportare di un macchinario.All’arrivo sul posto della squadra dei vigili del fuoco del locale distaccamento l’operaio era già stato liberato dai colleghi ed era assistito dal personale medico del Suem 118, che l’ha stabilizzato sul posto per poi trasportarlo all'ospedale di Vicenza in ambulanza. Le sue. I pompieri hanno messo in sicurezza la macchina a disposizione dei tecnici dello Spisal dell'Ulss (a sua volta intervenuti) per ricostruire l’accaduto, che potrebbe essere collegabile ad un'anomalia del macchinario o a un malore.Sul posto anche i carabinieri di Lonigo per i rilievi. Le operazioni di sopralluogo e verifica erano ancora in corso a metà mattinata.