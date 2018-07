Sale in bici per andare al mercato: travolta e uccisa da un'auto

di Luca Pozza

LONIGO -, l'ennesima di quest'estate, sulle. Il fatto è avvenuto a Lonigo, poco dopo le 9 di stamane, in via Preon. Unaresidente nel centro leoniceno e diretta con la suaalsettimanale del lunedì, è stata travolta e uccisa da una Ford Fiesta guidata da un uomo di 56 anni, residente ad Orgiano. La donna, che era appena partita da casa, è stata caricata sul cofano e sbalzata in avanti per diversi metri dopo aver infranto il parabrezza.Soccorsa da alcuni automobilisti di passaggio le sue condizioni sono apparse subito disperate. Immediata la richiesta di aiuto alle forze dell'ordine: sul posto è giunta un'ambulanza dell'ospedale di Lonigo, mentre nel frattempo è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso, decollato dall'ospedale di Verona. Per la 69enne qualsiasi tentativo di salvarla è però risultato inutile. Sul posto per i rilievi la polizia locale di Lonigo e una squadra dei vigili del fuoco del locale distaccamento.