Scooter in frontale con una Fiat 500: gravissimo un 54enne

di Luca Pozza

LONIGO - Un, residente a Lonigo, è ricoverato inall', in seguito alle ferite riportate in un paurosoavvenuto nel pomeriggio di oggi in via Ca' Bianca, ad Almisano di Lonigo, in via Ca' Bianca.Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale del capoluogo leonicense loha coinvolto uno scooter Piaggio 125 Cc e una Fiat 500, condotta da una ragazza di 23 anni, pure residente in uno dei comuni della zona. Ad avere la peggio è stato il motociclista, che è volato contro il parabrezza dell'auto per poi finire sull'asfalto rovinosamente. Le sueai primi soccorritori.Immediato l'allarme alle forze dell'ordine: il 54enne è stato soccorso da un'e trasportato in codice rosso all'ospedale San Bortolo, dove è stato subito dirottato nel reparto di rianimazione. La giovane donna, al volante dell'utilitaria, ferita in modo lieve e sotto choc, è stata invece trasportata all'ospedale di Arzignano per accertamenti: per lei nessun problema, è stata dimessa in serata. I vigili hanno lavorato a lungo sul posto per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente ed individuare eventuali responsabilità.