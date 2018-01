Violento scontro all'incrocio tra auto e pick-up: tre feriti, uno è gravissimo

di Luca Pozza

LONIGO - E' di, di uno in, il bilancio di unavvenuto oggi, poco dopo le ore 13.30, in via Spessa a Lonigo, nel quale sono rimaste coinvolte un pick-up e un’auto, che si sono scontrate violentemente all'altezza di un incrocio.I vigili del fuoco del locale distaccamento, giunti sul posto, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dalle lamiere contorte una, residenti a Cologna Veneta (Verona), rispettivamente di 66 e 57 anni: i due sono rimasti incastrati all’interno della loro Peugeot 208 rovesciata su un fianco tra un fossato e un campo agricolo, dove è volata dopo il violentissimo urto. I feriti sono stati presi in cura dal personale del Suem 118, anche se le gravissime condizioni dell'uomo hanno convinto a chiedere l', che l'ha poi trasportato all'ospedale San Bortolo di Vicenza.Nello stesso nosocomio è stata trasportata, a bordo di altrettante ambulanze, la signora e il conducente del pick-up, un 33enne veronese, a sua volta residente a Cologna Veneta, che ha riportato varie ferite, comunque non gravi. Le cause del sinistro, ora al vaglio dei carabinieri, possono essere riconducibili a una mancata precedenza. Le operazioni di soccorso dei pompieri sono terminate dopo circa un’ora e mezza.