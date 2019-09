Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un albero: donna miracolata

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LONIGO - Puòla conducente dell'auto, unaresidente ad Arcole, coinvolta oggi, lunedì 23 settembre, in unavvenuto in via Trassegno a Lonigo, l'arteria che dalla stazione ferroviaria di Locara di San Bonifacio (Verona) conduce al centro leoniceno.Secondo i rilievi effettuati dalla polizia locale del Basso Vicentino la donna, alla guida della sua Opel, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che dopo unaè andato a schiantarsi contro una pianta che si trova nella carreggiata opposta. L'urto è stato molto violento al punto che la vettura, andata completamente distrutta, si è letteralmente accortocciata attorno al fusto.Immediato l'di passaggio: sul posto, dopo pochi minuti, è giunta un'ambulanza del Suem 118 dell'ospedale di Lonigo, i cui sanitari hanno soccorso la donna, che è stata poi trasferita nello stesso nosocomio leoniceno. Le sue condizioni sono monitorate dai medici, ma