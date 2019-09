Carambola tra auto, una finisce nel fossato: 3 feriti, donna gravissima

di Luca Pozza

LONGARE - E' di, di cui una, il bilancio di unavvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 23 settembre, poco prima delle 18, in via Settimo a Longare. Secondo i primi rilievi, effettuati dalla polizia locale, nel sinistro sono state coinvolte tre auto, di cui una finita in un fossato, capovolta e con le due persone che si trovavano all'interno, incastrate tra le lamiere.Il primo intervento di soccorso è stato prestato da un, in quel momento libero dal servizio, che ha subito dato l’allarme ai colleghi. I pompieri accorsi da Vicenza hanno dovuto lavorare con divaricatori, cesoie e martinetti idraulici per liberare la coppia. I due feriti sono stati stabilizzati dal personale del Suem 118 e trasferiti in ospedale di Vicenza: a preoccupare maggiormente sono le condizioni della passeggera, che si trovava a fianco del conducente e subito dirottata nelIn quella che è stata una paurosa carambola, ferito anche l’autista della Ford Focus, a sua volta trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo per alcune radiografie. Illeso invece l’autista della terza macchina, una Jaguar coinvolta di striscio nello scontro. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro e deviato il traffico che ha interrotto per quasi un'ora l'arteria che collega la regionale 11 con Longare. Le operazioni di soccorso si sono concluse solamente dopo le 21.