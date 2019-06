© RIPRODUZIONE RISERVATA

LONGARE - Incidente frontale fra tre auto questa mattina alle otto, domenica 9 giugno, a Longare, nel Vicentino. Lo schianto via Col de Ruga. Quattro le persone coinvolte nel sinistri, tre rimaste ferite, un uomo e due donne che non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto i vigili del fuoco, carabinieri e il Suem 118