Arrestato spacciatore 19enne: a casa rinvenuti marijuana e hashish

LONGARE - Nella giornata di ieri a, i carabinieri della locale stazione, con il supporto dei colleghi deldi Torreglia (Pd), hanno arrestato Luca Balbi, 19 anni, residente a Longare. A conclusione di un’articolata attività di controllo del territorio culminata con una perquisizione domiciliare, all'interno della sua abitazione sono stati rinvenuti 91 grammi di marijuana, 5 g di hashish, materiale per il confezionamento e 120 euro, probabilmente frutto dell’attività di spaccio.Su disposizione dell’autorità giudiziaria il giovane è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della convalida da parte del giudice per le indagini preliminari. Nei prossimi giorni continueranno appositi servizi preventivi volti al contrasto dei reati inerenti le sostanze stupefacenti.