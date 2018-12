Litiga con i familiari e li minaccia con il fucile: 34enne in psichiatria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Momenti di paura ieri sera, domenica 16 dicembre, in strada di Casale, dove poco dopo le 20.30 il 34enne custode didi proprietà delsi è barricato all'interno della depandance e, anche se privo di porto d’armi, ha sparato un colpo dalla finestra come minaccia di morte ai familiari: poco primacon la madre, il fratello la sorella. Atterriti i familiari usciti al’esterno della villa hanno chiamato il 113. Sul posto sono intervenute due volanti della squadra mobile. Gli agenti dopo una mezzora di difficile trattativa con il 34enne a pronunciare frasi sconnesse sono a riusciti a farsi, bloccarlo e consegnarlo ai sanitari dei Suem per ilall’ospedale San Bortolo.Nella perquisizione della depandance gli agenti hanno trovato e sequestrato armi da taglio: tre katane, uno spadino, un pugnale e un fioretto, oltre a una cartucciera con 19 bossoli inesplose e una quarantina di piante di marijuana in essiccazione per quasi mezzo chilo di stupefacente. La questura per prendere provvedimenti nei confronti del 34enne, denunciato per minacce aggravate, attende l'esito dellache sarà stilata dai medici del San Bortolo.