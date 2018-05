Lite tra compagni di lavoro africani: uno è grave in ospedale l’altro ai domiciliari

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARZIGNANO - I carabinieri della locale stazione lunedì sera hanno arrestato per il reato di, I.E., operaio nigeriano di 30 anni, residente a Montecchio Maggiore, protagonista nel pomeriggio dello stesso giorno di una violenta rissa con J.K.W, un ghanese 38enne,in una conceria del Gruppo Mastrotto. Da quanto ricostruito dalle forze dell’ordine i due africani durante il turno di lavoro hanno dato vita, per futili motivi, a un diverbio. Terminato il proprio turno il nigeriano ha atteso in via Quarta Strada, fuori dalla fabbrica, il ghanese. Tra i due è ripresa la discussione che è degenerata in spintoni, fino a quando il ghanese è caduto all’indietro,e perdendo conoscenza. Il nigeriano, forse spaventato, si è dileguato. Le condizioni del ghanese sono apparse molto serie ai sanitari dell’ospedale di Arzignano che hanno disposto il trasferimento in eliambulanza all’, per il ricovero nel reparto di rianimazione con. I carabinieri hanno rintracciato e arrestato il nigeriano I.E., ora agli arresti domiciliari.