Linea Verde in Veneto dal Grappa al Piave sulle tracce della Grande Guerra

di Roberto Lazzarato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASSANO. Il Monte Grappa, Bassano, il Piave, nell’omaggio alla ricorrenza del, nell’appuntamento domenicale del programma «», condotto da Patrizio Roversi e Daniela Ferolla. Un viaggio alla riscoperta dei luoghi simboloper ricordare la grande tragedia che si consumò in queste terre in occasione della guerra di posizione e della controffensiva italiana contro l’esercito austro-ungarico, ma anche per mettere in evidenza le. Campi di battaglia, monumenti, musei, tracce indelebili che hanno segnato un territorio e la sua gente, testimonianze che si possono visitare attraversando scenari naturali molto suggestivi, gustando dei prodotti tipici del territorio legati alla Grande Guerra.Dopo la sconfitta di Caporetto, il Monte Grappa e Bassano si trovarono in prima linea nella Grande Guerra, il cuore del nostro sistema difensivo e il viaggio di Linea Verde è iniziato proprio dal, a Bassano che, è stato ricordato, fu bombardato durante il conflitto. L’itinerario si è snodato nei campi di battaglia sul Massiccio, l’emozionante visione del, il ricordo die, dopo un volo simulato multimediale, un vero adrenalinico volo su un aereo simile a quelli del primo conflitto mondiale, poi un salto nel bellunese e nel trevigiano a Caorera, Moriago della Battaglia e Vidor, prima di arrivare sulle rive del. Non è mancato un blitz alla scoperta dei prodotti del territorio legati alla Grande Guerra, i formaggie l’immancabile, ricordata in prima linea come il «».