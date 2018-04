Il Liceo Brocchi conquista la finale alla gara di robotica Nao Challenge

di Roberto Lazzarato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASSANO. Ilin grande evidenza alle semifinali del Nord-Est Italia, a Udine, nella. Il liceo bassanese ha portato in semifinale nazionale due squadre, lae laed entrambe sono salite sul palco delle premiazioni: la squadra Botmen ha ricevuto un riconoscimento per l'abilità e la creatività nella gestione dei loro social network, mentreche si terrà a Bologna il 5 maggio.Un campionato di robotica che ha come protagonistae come obiettivo l’individuazione di una soluzione tecnologica innovativa che preveda l’utilizzo di Nao e oggetti ad esso collegati per facilitare lo svolgimento di una o più attività quotidiane delle. I team delle diverse scuole si sono sfidati in una serie di tre prove che hanno messo in gioco la loro abilità tecnica, creativa ed espositiva, utilizzando Nao, il robottino umanoide programmabile, gestendo inoltre due social network per mantenere informate le giurie e i sostenitori sul progresso delle varie fasi.La squadra Evennao del liceo Brocchi di Bassano del Grappa è composta da 10 ragazzi (Francesco Passuello, Luciano Valerio, Laura Zanon, Edoardo Paccagnella, Anna Castellan, Giosuè Gazzola, Thomas Tasinazzo, Carlo Alberto Covolo, Bruno Mandela, Filippo Piantanida, seguiti dai docenti Giovanna Palaro, Maria Lanzarini eEttore Brunello) degli indirizzi più diversi:e perfino«Il progetto è relativo ad un orologio digitale che si interfaccia con Nao, con una serie di programmi che hanno per obiettivo di- spiegano i ragazzi del tem - e, riflettendo sulle difficoltà incontrate nel quotidiano dai nostri nonni, abbiamo deciso di puntare sulla semplicità, incrementando con un po' di divertimento la loro routine».Un progetto che si è rivelato un successo, consentendo ai ragazzi del liceo bassanese di conquistare l’accesso alla finale. Appuntamento, quindi, per il team Evennao ail prossimo 5 maggio.